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Semih Şentürk, İspanya'da saldırıya uğradı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da eşi ve arkadaşlarıyla taksiye binerken kapkaç saldırısına uğradı. Şentürk çantasını kurtarmayı başardı, ancak kolundaki saatini kaptırdı.

Haber Merkezi
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Semih Şentürk, İspanya'da saldırıya uğradı
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

Çantasını kurtardı, saatini kaptırdı

Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.

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