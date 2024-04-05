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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.

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