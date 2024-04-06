Tahkim'den Trabzonspor'un cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun son kararına göre, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği Süper Lig maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan 6 maçlık seyircisiz oynama cezası 4 maça indirildi.

Ayrıca, Trabzonspor'a yönelik olarak belirlenen 3 milyon lira tutarındaki para cezası da 448 bin liraya düşürüldü.

TFF tarafından yapılan duyuruda, Tahkim Kurulu'nun, Fenerbahçe takımının oyuncuları Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maçlık men cezasını ise koruduğu bildirildi.