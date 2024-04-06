Tahkim'den Trabzonspor'un cezasına indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili verilen cezalarla dair kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un cezasında indirim yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun son kararına göre, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği Süper Lig maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan 6 maçlık seyircisiz oynama cezası 4 maça indirildi.
Ayrıca, Trabzonspor'a yönelik olarak belirlenen 3 milyon lira tutarındaki para cezası da 448 bin liraya düşürüldü.
TFF tarafından yapılan duyuruda, Tahkim Kurulu'nun, Fenerbahçe takımının oyuncuları Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maçlık men cezasını ise koruduğu bildirildi.