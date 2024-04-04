Süper Kupa'nın hakemi belli oldu!

TFF'den açıklanan bilgiye göre; 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Volkan Bayarslan

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.