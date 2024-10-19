Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Jerez Pisti'ndeki yarışı ikinci olarak tamamlayarak Dünya Superbike şampiyonu oldu.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son ayağında İspanya'nın Jerez pisti’ndeki yarışta milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 12. ayağın ilk yarışına ikinci sırada başlayarak yarışı aynı sırada tamamladı.

En yakın rakibi Nicolo Bulega'ın 46 puan önünde yarışa başlayan Raz gatlıoğlu, şampiyonluğunu ilan etti. Milli motosikletçi kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Rekor kırdı

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunu da kırdı.

Şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı ikinci bitiren milli sporcu Razgatlıoğlu, ikinci yarışa 9. cepten başlamasına karşın birinci olmayı başardı.

Razgatlıoğlu, organizasyonun İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz ayaklarındaki 3'er yarışı da birincilikle tamamlarken, üst üste kazanma serisini 13 yarışa taşıdı ve bu alanda da WSBK rekorunun sahibi oldu.