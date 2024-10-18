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Türkiye Voleybol Federasyonu’nun başkanı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşen başkanlık seçiminde Mehmet Akif Üstündağ, Gökhan Dinçer'e karşı yarışarak seçimi kazandı ve yeniden TVF başkanlığına getirildi.

Haber Merkezi
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Türkiye Voleybol Federasyonu’nun başkanı belli oldu
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Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali konular görüşülecek ve delegelerin onayına sunuldu. Daha sonra başkanlık seçimine geçildi.

Mehmet Üstündağ seçimi kazandı

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in yarıştığı seçimin galibi Mehmet Akif Üstündağ oldu. Üstündağ, 4 yıl daha görev yapacak.

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