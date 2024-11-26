Adana Hacı Sabancı OSB ‘Yeşil OSB’ belgesi aldı

ADANA/EKONOMİ

Yeşil OSB ve Su Verimliliği Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ne (AOSB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, ‘Yeşil OSB ve TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ verildi. AOSB böylece ‘Yeşil OSB’ statüsündeki 14, su verimliliği yönetim sistemi kapsamında da 3 OSB’den birisi oldu.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, her iki belgeyi Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Adana OSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısında, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin’den aldı. Sütcü, yaptığı konuşmada bir süredir çalışmalarını yürüttükleri ‘Yeşil OSB’ uygulamaları kapsamında, çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen kriterleri yerine getirdiklerini ve bütün bu unsurların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlendiğini söyledi. Çevre dostu ve sürdürülebilir sanayi için tüm paydaşlarla iş birliğine devam edeceklerini belirten Sütcü, “Bu önemli süreçlerin sanayimizin geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum. Yeşil OSB ve TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Toplantıya; Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AOSB Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Nedim Büyüknacar, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeşil OSB nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı kapsamında, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi'nin uygulanmasına yönelik teknik ve idari çalışmaları üstlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE’nin yürüttüğü Yeşil OSB Projesi, Dünya Bankası’nca destekleniyor. Proje kapsamında, gerekli sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan OSB’lerin sertifikalandırılması amaçlanıyor. Bir OSB yönetim ve organizasyon, çevresel uyumluluk, finansal sürdürülebilirlik ve sosyal refah başlıkları altında çok sayıda kriter açısından değerlendirilerek ‘yeşil’ statüsüne girebiliyor.