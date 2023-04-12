Apple’dan iklim değişikliği için 200 milyon dolarlık fon

Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kurduğu Restore Fund'a 200 milyon dolarlık ek fon oluşturduğunu duyurdu.

Webrazzi’nin haberine göre fon, HSBC Asset Management ve Pollination'ın ortak girişimi olan Climate Asset Management tarafından yönetilecek.

Ayrıca Apple, bu projenin sonuçlarını daha iyi izlemek ve analiz edebilmek için iPhone'un LiDAR Tarayıcı teknolojisini kullanacak.

Restore Fund, yatırımcılar finansal getiri elde ederken atmosferden karbonu uzaklaştırmak için ormancılık projelerine yatırım yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Restore Fund ile ormancılık projelerine yatırım yaparak atmosferden yılda 1 milyon metrik ton karbondioksiti uzaklaştırmayı hedefliyor.