Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, bu yıl ‘su’ya odaklanıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD) 26. Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, derneğin son dönemdeki faaliyetleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. 2025 yılında, 3 büyük zirve düzenleyeceklerini duyuran Zorlu, “İş dünyasının gündemindeki en önemli konular; finansmana erişim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm. Artık bir İzmir markası haline dönüşen ESİAD Yatırım Zirvemizin dördüncüsünü sonbaharda düzenleyeceğiz. Su konusuna bu yıl özel yer ayırıyoruz. 15 Nisan’da ESİAD Sür Zirvesi’ni su temasıyla gerçekleştireceğiz. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile birlikte düzenleyeceğimiz Dijital Dönüşüm Zirvemizin ikincisi ise 15 Mayıs’ta Yapay Zeka temasıyla olacak” dedi.

Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla dezenflasyona doğru önemli adımlar atıldığını belirten Zorlu, “Ancak sadece para politikalarının devrede olduğu, maliye politikalarında gerekli tedbirlerin alınmadığı ve yapısal reformlarla desteklenmeyen bir ekonomi mekanizması, beklentilerimizi tam olarak karşılamadı. Küresel düzeyde yaşanan pek çok soru ve belirsizlik ise içinde bulunduğumuz koşulları daha da karmaşık hale getiriyor. Küreselleşmeden korumacılığa doğru giden bir dünyadayız. Başta AB ülkeleri olmak üzere yakın coğrafyamız siyasi ve ekonomik risklerle karşı karşıya. Küreselleşmenin zayıfladığı, yerel ve yakın ağların güçlendiği bir dönemde sanayimizin ve iş dünyamızın bu koşullara hızla uyum sağlaması gerekiyor” dedi.