Ekonomiye kazandırılmayı bekleyen 75 milyar TL’lik ambalaj atığı var

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Geri Dönüşüm ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında 2. Deniz Kıyı Temizliği Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında EKONOMİ gazetesine açıklamalarda bulunan GEKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, geri dönüşüm ve ayrıştırmanın evlerden başladığına vurgu yaptı. Almanya’da en son çöplüğün 20 yıl önce kapatıldığına dikkat çeken Eren, çöplerin ayrıştırılmasıyla ilgili farkındalık çalışmalarının temelden başlaması gerektiğini işaret etti.

Ambalaj atıklarının ayrıştırılarak kullanılabilir hammaddeye dönüştürülebileceğine değinen Eren, “Bizim hesaplamalarımıza göre 2022’de çöpe atılan ambalajların ekonomik büyüklüğü 75 milyar lira, buradaki ambalaj atıklarını doğru bir planlamayla ekonomiye kazandırırsak hem ülke hem de hane ekonomisi ciddi bir fayda sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Kağıt, polipropilen başta olmak üzere birçok sektörün hammadde temini karşılanabilir” Özellikle büyükşehirlerde atıkların ülke ekonomisine geri kazandırılması noktasında sektördeki oyuncularla devletin bir araya gelerek bir master plan koyması gerektiğini belirten Eren, “Çöpün içerisindeki değerleri ayrıştırarak, otomotivden tekstile kadar birçok sektörün ana hammaddelerini temin edecek bir potansiyel ortaya koyabiliriz. 75 milyar TL’lik ambalaj atığı ekosisteminin ülke ekonomisine kazandırılması konusunda yerel idarelere önemli görevler düşüyor” dedi.

Emtia fiyatlarındaki artışların son yıllarda ciddi bir şekilde hissedildiğinin altını çizen Eren, “Kağıt ile otomotiv ve kimya endüstrisinde kullanılan polipropilen gibi hammaddelerin, atıkların ayrıştırılmasıyla geri dönüşüm ekosistemine kazandırılmasını sağlayabiliriz. Böylece emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ve enflasyonun önüne de kısmen geçmiş oluruz” şeklinde konuştu.

MEB’in müfredata atık kazanımı konusunu eklemesi planlanıyor

Çöpteki atıkların ülke ekonomisine yeniden kazandırılması noktasında farkındalık çalışmaları yaptıklarına vurgu yapan Eren, “Evsel atıkların yaklaşık yüzde 80’i geri dönüştürülebiliyor. Biz de farkındalık çalışmalarımızı daha temele yaymak ve geri dönüşüm ekosistemini daha etkin kılmak adına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda MEB’in önümüzdeki dönemde atık ve geri dönüşüm konularını müfredata taşıyacağı konusunda dönüşler aldık” ifadelerini kullandı.