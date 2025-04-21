ENSİA Başkanı Alper Kalaycı: “Çevreci araçların elektriği çevreci kaynaklardan üretilmeli"

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de elektrikli araç şarj noktası sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 28 bin 79'a yükselirken, elektrikli araç satışları dikkat çekici hızda artıyor. Elektrikli araç satışları ve şarj istasyonu sayısındaki artışı değerlendiren Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, “Türkiye’de elektrikli araç satışlarında yaşanan artışlar memnun edici. Ancak çevreci olarak görülen ve bu farkındalık ile satın alınan elektrikli otomobilleri, temiz olmayan kaynaklardan üretilen elektrik ile şarj ediyorsak anlamsız bir durum yaşıyoruz demek” dedi.

Türkiye'deki elektrikli araç pazarında bu yıl yüzde 20'lik bir büyüme öngörüldüğünü ve toplam pazarın 120 bin adede ulaşacağının tahmin edildiğini anımsatan Kalaycı, “Bu veriler elektrikli mobilite hızla ana akım hâle geldiğinin önemli bir göstergesi. Elektrikli araçların şarjı için daha yüksek elektrik üretimine ihtiyaç duyulacak. Bu üretimin temiz enerji kaynaklarından yapılmasının önemini vurguluyoruz. Çevreci araçların elektriği de temiz enerji kaynaklarından üretilmeli. Mart 2025 sonu itibarıyla 117 bin 876 MW seviyesine ulaşan elektrik enerjisi kurulu gücümüz içerisinde doğalgaz, ithal kömür, linyit, taşkömürü, asfaltit kömür gibi hidrokarbon kaynaklarından yapılan üretimin payı 46 bin 763 MW ile yaklaşık yüzde 40’a karşılık geliyor. Çevreci olduğunu varsaydığımız elektrikli araçları, çevreyi kirleten ya da ithal kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile şarj etmek mantıklı değil” dedi.

“2030’da 300 milyona ulaşması bekleniyor”

Dünya genelinde elektrik araç sayısının 2030 yılında 300 milyona ulaşmasının beklendiği bilgisini veren Kalaycı, “Elektrik ile şarj edilen araçlar sadece otomobiller ile sınırlı değil. Drone, elektrikli bisiklet, scooter gibi küçük araç gruplarının yanında elektrikli otobüs, kamyon, yat gibi araçların artması ile elektrik üretiminde küresel bir çıkmaza girilmesi ihtimali de bulunuyor. En az temiz enerji üretimi kadar kritik bir diğer konu ise dağıtım altyapısındaki yetersizlikler olarak öne çıkıyor. Bugün orta segment bir elektrikli araç 7 saate varan uzun süreli şarja bağlandığında yaklaşık 7,4 kW anlık elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor. Hızlı şarjda bu ihtiyaç 22 kW’a kadar çıkıyor. Bir AVM’nin otoparkında ya da bir sitenin otoparkında aynı anda 20 aracın hızlı şarja başladığı düşünülürse, bir anda çok yüksek bir elektrik talebi doğabiliyor. Ortak alan trafolarının çok kısıtlı kapasiteye sahip olduğu düşünüldüğünde, araç şarjlarının sadece uzun süreli ve düşük güçte yapılabilmesi gündeme gelebilecek. Yakın gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamak için şimdiden üretim ve dağıtımda altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Sistemin aşırı yüklenmesini engellemek amacı ile şarj sistemi olan site ve AVM’lerde yenilebilir enerji sistemlerinin desteklenmesi sistemdeki yükü azaltırken, elektrikli araçlarımızı da temiz ve yenilenebilir enerji ile şarj etmemizi sağlayacak” değerlendirmelerinde bulundu.