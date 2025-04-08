ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “Karbon vergisi için geri sayım başladı, hazır olmalıyız”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Avrupa Birliği’nin 2026’da uygulamaya koyacağı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Türkiye’nin hazırladığı Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) ele aldı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 1 Ocak 2026 itibarıyla, Avrupa Birliği’nde karbon vergisi uygulamasına geçişin öngörüldüğünü belirterek, sanayici ve ihracatçıların AB’nin sınırda karbon mekanizmasına hazırlanmasının kaçınılmaz olduğunu, karbon emisyonlarında azaltıma gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomik rekabetçilik için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zorlu, “Son dönemlerde ciddi sınamalardan geçiyoruz. Bölgesel savaşlar, siyasi çekişmeler ve ekonomik sorunların etkileri küresel düzeyde yaşanıyor. Ticaret ve teknoloji savaşlarının dozu her geçen gün daha da artıyor. Esas itibarıyla tüm dünya için bir numaralı tehdit, iklim değişikliği. Atılması gereken adımlar ise çok net. Karbon emisyonlarında azaltıma gidilmesi gerekiyor. Öte yandan, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği ve AB ülkelerine ihracat oranlarımız dikkate alındığında, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın AB’nin sınırda karbon mekanizmasına hazır olması kaçınılmaz. Söz konusu sisteme karşılık gelecek ülkemiz mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

Orhan Solak: “Türkiye, iklim krizini dünyadan daha fazla hissediyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak da Akdeniz havzasında bulunan Türkiye’nin, iklim değişikliğinin etkilerini dünya ortalamasından çok daha fazla hissettiğini belirterek, “Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir kalkınmanın ve AB ile ticarette rekabet gücümüzün korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu adımlar, küresel değer zincirlerine entegrasyonumuzu ve uluslararası yatırımlardan aldığımız payı artıracak” diye konuştu.