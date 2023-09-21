“Geleceğin Şehirleri” Ankara’da mercek altına alınacak

EKONOMİ Gazetesi’nin, Fransız Kalkınma Ajansı ve Adım Adım Sıfır Atık Derneği ile düzenlediği “Geleceğin Şehirleri” konferansı Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Doğal afetler başta olmak üzere geleceğin krizlerine cevap vermek ve riskleriyle baş etmek, nihai hedef olarak dirençli şehirleri kurulmasına öncülük etmek amacıyla bir araya gelinecek toplantının ana sponsoru Sampaş Holding oldu. Etkinlik sponsorları arasında Dassault Systèmes, Saint-Gobain Türkiye ile Alpha Creative’in yer aldığı konferansın ulaşım sponsorluğunu ise ASO 2. OSB ile AOSB Çevre Laboratuvarı üstlendi.

Güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek…

2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağı düşünüldüğünde kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmenin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Şehirlerin kriz ve risk sarmalını aşmasında 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”nın önemli bir yol haritası olacağı belirtilirken, “Geleceğin Şehirleri” konferansı da bu alanda Türkiye’de yapılan çalışmaları mercek altına alacak ve vizyon çizecek.