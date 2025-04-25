GSO-MEM yeşil dönüşüm çalışmalarını İzmir'e taşıyor

GAZİANTEP

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıcı ile GSO Genel Sekreter Yardımcısı ve GSO-MEM Müdürü İbrahim Çalı, İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı’na birtakım ziyaretler gerçekleştirerek merkezin yapmış olduğu çalışmalar ve iş birlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO-MEM’in bölgede üretim yapan firmalara yönelik vermiş olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerini İzmir’deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) ile de paylaşılarak bu süreçte ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda önemli adımlar atılması gerektiği vurguladı.

Ali Can Koçak, “Gaziantep’te elde ettiğimiz tecrübeyle Türkiye’nin ihracat kapasitelerinin kritik olduğu kentlere destek vermeyi görev edindik. İzmir, yenilikçi sanayi yapısıyla yeşil dönüşüm için ideal bir merkez. Biz de bu anlamda elimizden gelen desteği sağlayarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmalarımızı farklı illerde genişletmeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Karbon ayak izi hesaplama, enerji verimliliği eğitimleri, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve sürdürülebilir üretim teknikleri gibi başlıklarda İzmirli sanayicilere rehberlik edeceklerini dile getiren Koçak, ‘’Şehrimizde yakaladığımız başarıyı Ege’ye taşımamız, Türkiye sanayisinin AB Yeşil Mutabakat hedeflerine uyumunu hızlandıracak. Özellikle sınırda karbon düzenlemesi riskine karşı bu iş birliği firmalarımıza büyük avantaj sağlayacak” şeklinde konuştu.

GSO-MEM firmaların uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamaları yaparak yeşil dönüşüm yol haritalarını belirliyor ve firmalara rehberlik ediyor. Yeşil dönüşüm konusunda yürütülen çalışmalarda en geniş kapsamda doğrulanmış yazılım kullandığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bölgedeki tek çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren GSO-MEM’e yapılacak başvurular ile KOBİ'ler hibe desteklerinden faydalanma imkanı buluyor ve dönüşüm süreci GSO-MEM iş birliğinde yürütülüyor. Merkezde bugüne kadar TÜBİTAK Çözüm Ortaklığı programı kapsamında farklı illerinden toplam 35 KOBİ'ye genel toplamda ise 100’e firmaya kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama mentörlük hizmeti verildi. Hizmet süreci tamamlanan firmaların birçoğu ulusal/uluslararası akredite doğrulayıcı kuruluşlardan doğrulama sertifikalarını aldı.