  1. Ekonomim
  2. Sürdürülebilir Ekonomi
  3. Kayseri’nin ilk Klasik Sanatlar Akademisi Talas'ta kuruluyor
Takip Et

Kayseri’nin ilk Klasik Sanatlar Akademisi Talas'ta kuruluyor

Kayseri'nin ilk el yapımı kağıt atölyesi olmaya hazırlanan Talas Klasik Sanatlar Akademisi’nde kağıdın önemi anlatılacak. İsteyen herkesin evinde basit yöntemlerle kağıt üretebileceği şekilde eğitimler verilecek.

Hilal Sönmez
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri’nin ilk Klasik Sanatlar Akademisi Talas'ta kuruluyor
Takip Et

Talas Klasik Sanatlar Akademisi-Kağıt Atölyesi, tarihi Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan bir binada hayata geçiyor. Çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Yakın zamanda hizmete açacağımız Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan Talas Klasik Sanatlar Akademisi - Kâğıt Atölyemizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği atölyemiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 

Şehrin ilk el yapımı kağıt atölyesi olan Talas Klasik Sanatlar Akademisi’nde öğrencilere ve vatandaşlara kağıdın ve kağıttan yapılan ürünlerin önemi anlatılacak. Karadut, keten, kenevir, pamuk, kumaş, ipek ve geri dönüşüm kağıt atıklarından hamur hazırlanarak kalıplara alınan ve kurutulma işlemiyle kağıdın son halinin verileceği atölyede kağıdın tarihi gelişim süreci de anlatılacak. İsteyen herkesin evinde basit yöntemlerle kağıt üretebileceği eğitimlerin verileceği atölyede 1 ton kağıt için 2 ton ağaç kullanıldığının vurgusu yapılarak geri dönüşümün önemi de anlatılacak.

Sürdürülebilir Ekonomi
Kayseri Biyogaz Tesisi’nde 1 yılda 19 milyon KW elektrik üretildi
Kayseri Biyogaz Tesisi’nde 1 yılda 19 milyon KW elektrik üretildi
Norm Holding, enerjisinin yüzde 58’ini güneşten karşılayacak
Norm Holding, enerjisinin yüzde 58’ini güneşten karşılayacak
Enflasyon Z kuşağını vurdu: Tekstilde ikinci ele talep arttı!
ENFLASYON Z KUŞAĞINI VURDU!
Bursa'da 1. Sürdürülebilirlik Buluşması: "Geri dönüşüm kültürü çok önemli"
Bursa'da 1. Sürdürülebilirlik Buluşması: "Geri dönüşüm kültürü çok önemli"
Fosil yakıtlı yatlar, turizmde rekabet gücünü kaybedebilir
Fosil yakıtlı yatlar, turizmde rekabet gücünü kaybedebilir
Db Schenker Arkas’ın “Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk” projesine İstanbul Marketıng Awards’tan ödül
Db Schenker Arkas’ın “Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk” projesine İstanbul Marketıng Awards’tan ödül