Kum mucit tarım, mobilya ve enerji sektörüne üretim yapıyor

FİKRET YAZICI / DÜZCE

Ar-Ge odaklı çalışmaları sayesinde insanların hayatlarını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarına yönelik makine ve ekipmanlar üreten Kum Mucit Sanayi, 2025 yılı ve sonrası için hızlı büyüme hedefliyor.

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1994 yılında baba Hasan Kum tarafından Düzce’de küçük bir atölyede başlayan çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde birçok ilklere imza atan firma bugüne kadar üretimini yaptığı çayır biçme makinesi, fındık ve ceviz toplama makinesi, küreme, toprak altı gübre atma, çapa makinesi ve ısı tutucu soba gibi dünya standartlarının üstünde olan çok sayıda ürünün de üretimini gerçekleştirdi.

Faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili olarak bilgiler veren Kum Mucit Makina Sanayi Genel Müdürü Havva Kum, 2025 yılı ile birlikte yurt dışı fuarlara da ağırlık vereceklerini söyledi. Hedeflerinin dünya pazarlarında büyümek olduğunu da ifade eden Havva Kum, mobilya ve enerji sektörlerine de güçlü bir giriş yapacaklarını belirtti.

“Büyümemizi hızlandıracağız” diyen Kum, şöyle devam etti: “İnsanların hayatlarını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan bir firmayız. Ar-Ge ve inovasyon odaklı yenilikçi yaklaşımlarla birçok ilklere imza attık. Çayır biçme, fındık ve ceviz toplama gibi tarım makineleri üretiyoruz ama biz aynı zamanda bir Ar-Ge firmasıyız ve sürekli yenilik yapıyoruz. Dünya standartlarının üstünde olan ürünler geliştirip üretiyoruz.”

2025’te bayilik sistemine geçeceğiz

Makinelerin satışında 2025 yılı ile birlikte bayilik sistemine geçeceklerini de ifade eden Kum, bu sistem ile daha hızlı bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Kum, şu anda üretimlerinin yüzde 10’unu ihraç ettiklerini de dile getirerek; “Patenti ve tasarımı bize ait makinelerimizle dünya pazarlarında daha fazla yer alacağız. 2025’te yurt dışı fuarlara da ağırlık vereceğiz. Özellikle çayır biçme ve fındık toplama makinelerimizle dünya pazarlarında olmak istiyoruz.” dedi.

Mobilya ve enerji sektörlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Kum, şöyle devam etti: “Mobilya sektörüne de güçlü bir giriş yapıyoruz. Üretimine başladığımız masalar çok amaçlı. Dört bir tarafa ekleme yapılarak büyütülebiliyor. Hafif, katlanabilir ve depolanması daha kolay. Çok büyük organizasyonlar için ideal. Oturma düzenini bu masalarla daha pratik ve istenilen şekilde ek yapılarak ayarlanabiliyor’’

Enerji’deki cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacağız

Ülkemiz ve dünya için en önemli ihtiyaçlardan olan enerji sektörü için ise çalışmalarının devam ettiğini belirten Kum ‘’Dikey rüzgar türbini projemizin Ar-Ge çalışmalarını da tamamlamak üzereyiz. Üretim aşamasında olduğumuz bu projemiz için işbirliklerine açığız, Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin destekleri Enerji Bakanımız Sn. Alparslan Bayraktar’ın talimatları ile Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) başkanı Sn. Abdullah Buğrahan ve ekibinin bizzat takibinde olan bu proje diğer rüzgar türbinlerine göre daha farklı ve verimliliği çok daha yüksek” diyerek sözlerini tamamladı.