Norm Holding, enerjisinin yüzde 58’ini güneşten karşılayacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasında öne çıkan, bağlantı elemanları sektöründe Avrupa'da ilk 5'te bulunan Norm Holding, temiz enerji kaynaklarına yatırımlarına devam ediyor. Bu yılın ilk çeyrek sonu itibarıyla Norm Holding genelinde toplam güneş enerjisi santralleri (GES) ile üretilen elektrik gücünün 43,8 MW’ye ulaşması ve holdingin elektrik ihtiyacının %58,1’inin yenilenebilir enerji ile karşılanması bekleniyor.

Norm Holding, bağlı şirketlerinden Norm Fasteners Somun’un Salihli’deki ikinci üretim tesisinin çatısına kurduğu 1.584 kWp / 1.430 kWe gücündeki GES’i devreye aldı. Bu doğrultuda; 2025 yılında bu tesisler, toplam elektrik ihtiyacının %24’ünü güneş enerjisinden karşılayacak. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl Norm Coating Salihli üretim tesisinin çatısına kurduğu 751,85 kWp / 750 kWe gücündeki GES ile 961,62 kWp/ 875 kWe olan gücünü 1.713,47 kWp/ 1.625 kWe’ye yükselterek Norm Coating Salihli tesislerinin elektrik ihtiyacının ise % 10’nu karşılayabilecek.

“Hedefimiz 2050’de net sıfır karbon ayak izi”

Paris Anlaşması hedeflerine uygun olarak, 2030’da kapsam 1 ve 2 emisyonlarını % 50 düşüreceklerini ifade eden Norm Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Öztürk,. “İklim krizi ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji piyasalarının önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin hızla yayılması, enerji güvenliği ve çevresel etkilerin azalmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak; bunun yanı sıra ekonomik faydaları da gözlemlenecek. Biz de Norm Holding’in 2050 yılında net sıfır olma taahhüdü doğrultusunda temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya odaklanarak enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanarak çevresel etkimizi mümkün olan en az seviyeye getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.