"Ölçülebilir eylemlerle liderlik eden markalar takip ediliyor"

Sustainable Brands Turkey Ülke Direktörü Semra Sevinç, konferansın açılışında yaptığı konuşmada bugün krizle ve eşitsizlikler dünyasında yaşadığımız belirterek, “Markalar sınırlı bir gezegende büyüyen bir nüfusun karşı karşıya kaldığı acil sosyal ve çevresel zorlukları ele alma, bu sorunları çözmenin müşteri sadakatini ve gelecekte iyi büyümeyi sağlamanın anahtarı olduğunun farkında. Yaşam modelleri ve tükettim modelleri değişiyor” dedi.

Tüketiciler bugün ve gelecekte daha iyi yaşamalarına ve herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmalarına yardımcı olan daha etkili ürünler ve deneyimler sunmanın önemli olduğunu kaydeden Semra Sevinç, daha anlamlı ilişkiler ve daha ölçülebilir eylemlerle liderlik eden markaların takip edildiğini ve ödüllendirildiğini aktardı. Ekonomik sürdürülebilirlik, marka değeri ve bağımlılığı açısından da bakıldığında ‘iyi büyüme’nin tek yolunun bu olduğunu söyleyen Semra Sevinç, SB Brand-Led Culture Change 23’te markaların bireylerin araştırma, satın alma ve kullanma yolculukları boyunca neden, ne ve nasıl sorularını değiştirerek daha iyi bir gelecek ve iyi büyüme için güçlenmesini ele aldıklarını bildirdi.

Konferansta ‘Sürdürülebilir Yaşam için Bireylerin Davranışlarını Anlayın, ‘Dayanıklı Toplum Yaratmak için Önceliklerimizi Güncelliyoruz’, İletişim İle Kültürü Değiştirin’ ve Strateji ve Taktikler ile Büyük Ölçekte Davranış Değişikliği Sağlayın’ başlıklarında yapılan oturumlarda markaların temsilcileri yer aldı.

Bir krize, bir felaket ya da bir sıkıntıyla baş edilebilmesi için ona önceden hazırlıklı olmak, yani dayanıklı olmak gerektiğini belirten PepsiCo Türkiye’nin İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, “Profesyonel hayatta da çok fazla karşımıza çıkan ‘resilience’ aslında tam olarak da bu. Hayatı derinden etkileyen ve değiştiren zorluklara adapte olabilmek. Bunun için kurumları, şirketleri ve toplumu dönüştürürken markalarımız aracılığıyla da insanlara ilham vermemiz gerekiyor” dedi.

P&G olarak, her gün 5 milyar insanın yaşamına değer katmalarını sağlayan inovasyon güçleriyle sürdürülebilirlik odaklı ürünler geliştirdiklerini kaydeden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Direktörü Dr. Onur Yaprak, “Fairy ve Ariel markalarımızın kısa programda, soğuk suda bile etkili formülleri sayesinde günlük hayatımızda oluşturduğumuz karbon ayakizini önemli derecede düşürmek mümkün. ‘Ön yıkama yapma’, ‘kısa programa geç’, ‘soğuk suya geç” diyerek iklim dostu alışkanlıkların önünü açıyor ve kaynaklarımıza sahip çıkmanın önemini anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Banvit BRF CEO'su Tolga Gündüz da bireylerin, dolayısıyla toplumun daha sürdürülebilir bir yaşam benimsemesi adına markaların da kendi içinde dönüşüm projelerini benimsemiş ve içselleştirmiş olmaları gerektiğini vurguladı. Gündüz, topluma doğru bir rol model olabilmek için bu konunun büyük önem taşıdığını söyledi.