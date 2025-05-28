UİB, ihracatın yeşil geleceğine rehberlik ediyor

EKONOMİ/BURSA

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), sürdürülebilir ihracat anlayışına yön veren stratejik adımlarını kamuoyuyla paylaştığı ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. “Dönüşümün Gücüyle Sınırları Aşmak” temasıyla hazırlanan rapor, UİB’in 2024 yılı boyunca hayata geçirilen çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını ortaya koydu.

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin merkezine koyduklarının altını çizen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede: “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel gelişmeleri dikkate alarak, ihracatçılarımızın yeni döneme uyum sağlamaları için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor; sosyal sorumluluk, kadın istihdamı ve yeşil finansman gibi konularda da üyelerimize rehberlik ediyoruz. Bu rapor, şeffaflığımızın ve kararlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

İhracatın geleceği için rehberlik ediyor

Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında Türk ihracatçılarının düşük karbonlu üretime geçişini destekleyen kapsamlı çalışmalara imza atan UİB, sürdürülebilir üretim modellerini benimsetmeye yönelik Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) ve UR-GE projeleriyle otomotiv, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde önemli yol kat etti. İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerdeki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyen UİB, UİB Akademi ve Yeşil Bülten aracılığıyla ihracatçılara yeşil üretim, karbon ayak izi hesaplama, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tedarik zinciri gibi konularda düzenli eğitim ve rehberlik sunuyor.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla kadın girişimciliğini de destekleyen UİB, TİM WINGS projesi ve TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri kapsamında kadınların ihracat ekosistemine aktif katılımını artırmak amacıyla özel finansman eğitimleri ve destekler sağlıyor. Etik yönetişim ilkeleri doğrultusunda ihracat beyannamelerinde yer alan verilerin güvenliğini en üst düzeyde koruyan UİB, TechXtile Challenge ve Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması gibi projelerle sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi fikirlerin desteklenmesini ve ticarileştirilmesini sağlıyor.