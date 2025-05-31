Hicri Ercili, denizcilik sektöründe ilklere imza attı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU – YALOVA

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Hicri Ercili Deniz Nakl. Kimyevi Mad. San. A.Ş, Türkiye’nin ilk alternatif kaynaklı ve çevreci yatırımına start verdi. Hicri Ercili A.Ş’ye ait hurdaya ayrılacak Kapıdağ ve Ayşenaz gemilerin yerine inşa edilecek olan iki adet gemi, teşvikten yararlanan hem ilk alternatif enerji kaynaklı Türkiye gemileri olacak hem de örnek bir çevreci yatırımı olarak kayıtlara geçecek.

Denizcilik sektörü adına son derece önemli bir gelişmeye imza atan Hicri Ercili A.Ş’ye tanınan teşvikler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk Denizcilik Ticareti filosu gençleştirilmesi kapsamında sektöre verilen ilk teşvik olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, inşaası gerçekleşecek olan iki adet gemi, Türk Bayrağı çatısı altında inşaa edilecek çevre dostu ilk paslanmaz kimyasal tanker olma özelliğini de taşıyor.

Hicri Ercili Deniz Nakl. Kimyevi Mad. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ercili:

‘İki önemli projeyi hayata geçiriyoruz’

Şirketleri Hicri Ercili’nin kuruluşundan bu güne önemli adımlar attığına dikkat çeken Hicri Ercili Deniz Nakl. Kimyevi Mad. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ercili, şirketlerinin 1960’lı yıllarda rahmetli babası Hicri Ercili tarafından kurulmuş olduğunu belirtti. Şirketlerinin; kimya, sanayi, lojistik, denizcilik ve tersane işletmeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde 2 bin 500 kişi istihdam sağlayan köklü bir kuruluş haline geldiğine dikkat çeken Murat Ercili, Milli Parklar Deniz Filolarına iki yeni paslanmaz çelik tanklar kazandırmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

‘Mavi vatanımızda ilk alternatif enerjili ve çevreci gemiler kazandıracağız’

Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Murat Ercili, “Bugün mavi vatanımıza değer katacak iki önemli projenin hayata geçtiği tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın projesi olan Hicri Ercili Tersanecilik olarak yüklenicisi olduğumuz 2 adet 10 bin DTW çevre dostu, paslanmaz kimyasal tanker projesinin ilk omurganın blok yerleştirme töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projeden çevre dostu Türk bayraklı olarak tasarımından üretimine kadar tamamen yerli imkanlarla hayata geçirilerek sülfür içermemesiyle yeni nesil yakıt olarak kabul edilen mineral yakıt, kullanılan ana makine ile donatılarak inşa edilecek. Gemilerimiz günümüzdeki ilk alternatif enerjili ve çevreci gemiler olacaklardır” dedi.

Projelerinin, Türk deniz inşaa sektörünün küresel arenada farklı bir rekabet boyutuna taşıyacağını ifade eden Murat Ercili, “Yeni projeler de ülkemizi bu alanda söz sahibi bir konumu yükseltecektir. 10.000 DWT paslanmaz kimyasal tanker uluslararası standartların üzerinde performans hedefiyle yerli ve milli olarak türk mühendisleri tarafından tasarlanmış. Bu proje yüksek ve mukavemetli paslanmaz çelikten kargo taşıma tankları, çevre dostu sistemleri, ileri hidrolik teknolojisi ve otomasyonu ile dünyada denizlerinde Türk bayrağını gururla dalgalanacaktır. 10 bin DWT petrol paslanmaz kimyasal tanker, modüler yapısı ve yüksek operasyon kabiliyeti ile denizcilik sektörümüzün güvenine katkı sağlarken, yerli mühendislik başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu projelerde emeği geçen tüm mühendislerimize, teknikerlerimize, tersane çalışanlarımıza ve değerli paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Öz veriniz ülkemizin denizlerde daha güçlü, daha etkin ve daha çevreci bir varlık göstermesinin temel taşıdır. Başta sayın bakanımız olmak üzere bu vizyoner yatırımı destekleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar:

‘Hicri Ercili ilklere imza attı’

10 bin DWT ilk çevreci Türk bayraklı olacak paslanmaz kimyasal tankerini omurgasının temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, “Deniz taşımacılığı alanındaki birikimini üretim gücüyle birleştiren Hicri Ercili, 42 bin metrekarelik bu tersanesinde yeni gemi inşa ve bakım onarım faaliyetleri uzun yıllardır da başarıyla sürdürüyor. Hicri Ercili son olarak da 2023 yılında Hollanda’da bir tersane satın aldı. Bildiğim kadarıyla bu önemli yatırım meselesini kendilerini tebrik ediyoruz. Uluslararasındaki başarılarını da artarak devam etmesini diliyorum. İlk olarak 2022 yılında bir kurtarma 17 romorkünü teşvik kapsamında faydalanarak inşa ettik. 2024 yılında ise toplam 4 gemi yaptık 4 milyon dolarlık teşvik sağladık. 2025 yılı itibariyle 2 adet geminin inşasına başlandı. Bugün buradayız. Teşvik sistemimizin özel sektör eliyle faydalanan ilk örneği Hicri Ercili Denizciliğin projesinde tanıklık etme şansını bulduk. Hicri Ercili şirketine Bakanlık olarak; 5 bin 500 grosluk ‘Kapıdağ’ isimli petrol tankerine teşvik kapsamında 3.2 milyon dolar, 5 bin 400 grosluk ‘Ayşenaz’ isimli kimyasal petrol tankerine ise 2.8 milyon dolar olmak üzere toplamda 6milyon dolarlık bir teşvik sağladık. Kapıdağ ve Ayşenaz isimli gemiler, metanol yakıtlı çevre dostu yeni nesil iki gemi inşası olacak. Hurdaya ayrılacak bu gemilerin yerine inşa edilecek gemiler teşvikten yararlanan hem ilk alternatif enerji kaynaklı Türkiye gemileri olacak hem de örnek bir çevirici yatırımı olarak kayıtlara geçecek” dedi.

‘Bakanlığımızın öncelikli hedefi deniz filomuzun gençleştirilmesi’

Mevcut iki gemi inşaasının sadece geminin doğuşunu temsil etmediğine dikkat çeken Ünüvar, “Bakanlığımızın uzun yıllardır ana politikalarından olan filomuzun gençleştirilmesi, çevreci dönüşümün hızlanması ve denizcilik endüstrimizin de yeni teknolojilerde buluşmasını da temsil ediyor. Sınırlarımızın yüzde 70’i denizlerle çevrili ve 3 kıtanın birleştiği bir yerdeyiz. Mavi vatanımız Türkiye’nin egemenlik alanının karasal sınırlama ile birlikte denizlerine ve uzandığı ulusal topraklarının da ayrılmaz bir parçası. Bu anlamda ülkemizde lider denizci ülkeler arasına hak ettiği yeri alması için sektörümüzle beraber çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Daha önce Sayın Bakanımız Abdülkadir’in Uraloğlu’nun katılımını gerçekleştiren ilk teşvik uygunluk belgesi takdimi sektörümüze de geniş bir yankı buldu ve diğer temalarında sürece dahil olmasına vesile oldu” şeklinde konuştu.

‘Türk gemi sanayinin dünyada saygın bir noktada’

Türkiye’yi ‘100 Yıl Vizyonu’ kapsamında yerli ve milli üretimin öncelikli politikaları arasında yer aldığına dikkat çeken Ünüvar, “Bakanlığımızca, 100 Yıl Vizyonu kapsamında gemi inşaatındaki yerlilik oranını her geçen gün her geçen yıl daha da yükseltiyoruz. Savunma sanayi projeleri dahil % 60 seviyelerine ulaştı. Ama tabii ki bu yeterli değil. Özellikle gemi inşa yan sanayinde de yerlilik oranını yükseltmemiz gerek. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türk gemi sanayi en son teknolojileri kullanan, çevre duyarlılığı ile bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek. Yüksek kaliteden ödün vermeyen taahhütlerine sadık kalan ve vaktinde teslimat yapan özellikleriyle de dünyada saygın bir yerde. Gemi sanayimiz inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneğiyle rekabet gücü gün geçtikçe artmakta, döviz getirisiyle ile de temiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. İstihdamı önemli ölçüde artıran bu sektörde çalışan sayısı son 10 yılda 30 binlerden 100 binlere dayandı” dedi.

‘Yalova Tersaneler Bölgesi Avrupa’nın önde gelen noktalarından biri’

Yalova Tersane Bölgesinin ülke ekonomisine olan katkılarını değerlendiren Ünüvar şunları söyledi: “Yalova özelinde baktığımızda 32 tersane, 5 jak alma yeri, 14 yüzer havuzda ve 2 pro havuzla bu bölgede yeni inşaat sanayi faaliyetleri icra edilmekte. Bu bölge, 40 bin kişiye istihdam ve 900 milyon doları aşan ihracat ile ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlanmakta. Tam elektrikli feribot, özel amaçlı platform gemisi, enerji, hibrit, elektrikli römorkör, yelkenli ro-ro gemisi, katamaran enerji gemisi gibi birçok yenilikçi ve endüstriyel projeleri tamamlanarak ihraç edilmekte. Bölgede bulunan tersanelerde hem altyapı hem de araştırma – geliştirmeye yaptıkları yatırımlarla kurumsallaşma ve markalaşmada, gemi inşa ve bakım onarımda ciddi yol kat ettiler. Avrupa’nın en önde gelen bakım tersanelerinin de bölgemizde bulunması gelişmelerin birer sonucu. İşte bu çerçevede hurdaya ayrılan Türk Bayraklı gemilerin yerlerini yeni gemi inşa edilmesinin teşvikine dair yönetmelik kapsamında Bakanlığımız nezdinde Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen önemli bir teşvik mekanizması da hayata geçirdik. 2021 yılında yürürlüğe giren bu yönetmeliğimizi sonrasında sektörümüzde gelen taleplerle 2022- 2024 yıllarında revize ettik. Burada amacımız hem kabotaj hem de uluslarası sularda deniz çevresine duyarlı, genç bir filoya ulaşarak daha etkin, emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir deniz taşımacılığının oluşabilmesini sağlarken aynı zamanda tersanlerimiz ve gemi insanı istihdamını da desteklemektir. Deniz sicillerimize kayıtlı 50 gros ile 50 bin gros arası ticaret gemilerinden 20 yaş ve üzeri olanları temsilcilerimizle yine kayıtlı kabotaj hakkında veya dış sularda seyir yapan çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek 50 gros ve üzeri ticari gemileri kapsıyor. Hurdaya ayrılan gemiler karşılığında verilecek teşvik kapsamında asgari %50 yerlilik oranı arıyoruz. Ve geminin en az 5 yıldır bayraklı olarak işletilmesi inşasının da 3 yıl içinde tamamlanması şartlarımız var. Fosil yakıtlı gemilerin hurda bedeninin bir buçuk katını çevreci yakıt sistemine sahip gemilere ise hurda ve bedelinin 2 buçuk katı kadar nakdi teşvik sağlıyoruz. Bu teşviklerden yararlanan gemilerin bütün tersanelerine yapılacak olması ve inşaata yerlilik oranının yüzde olarak ise 50 olarak belirlenmesi sayesinde gemi inşaa sanayimize de hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlıyoruz. Bu teşviklere ilave olarak ilk özel sektör armatörlerimiz Bakanlığımızca verilen teşvikten faydalanıyor. Söz konusu teşvik modeli denizcilik faaliyetlerinden bakanlığımızın aldığı, karşıladığı ücretlerin denizcilik sektörüne geri dönüşünün de güzel bir örneği aslında. Ben bu vesileyle başta hiçbir başta Hicri Ercili ailesi olmak üzere projeye emek veren bakanlığımızın çalışanları olmak üzere tersane müdüründen işçisine, teknik personelinden mühendisine herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu çevreci yatırımın ülkemiz ve denizcilik camiamız için hayırlı olmasını diliyorum”

Gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın katılımının yanı sıra Yalova Valisi ve çok sayıda denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı.