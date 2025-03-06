“Türk mobilyacılar, mobilyaların çöpe atılmayacağı sistemi kurmalı”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi iş birliğinde, “Ahşap ile Sürdürülebilir Yarınlar” paneli yapıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri Murat Demircan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, EMKOÜİB Mobilya Komitesi Başkanı Müjdat Kemer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mimar Semiha Güneş, İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Burcu Yazgan Parlak ve EMKOÜİB Başkanı Ali Fuat Gürle ahşabın sürdürülebilirlik açısından kullanım alanlarında sağladığı avantajları paylaştılar.

TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye'nin ilk iklim kanunu teklifi ile sürdürülebilirlik konusunun Türkiye’de asıl şimdi konuşulmaya başlanacağını söyleyen, Ormansızlaşma ve Eko-Tasarımın mobilyacılar için çok önemli iki tüzük olduğuna dikkat çeken EMKOÜİB Mobilya Komitesi Başkanı Müjdat Kemer, “Sürdürülebilir bakış açısı öncelikle işverenden başlar. Sürdürülebilir üretim için, sürdürülebilir ham madde alırken aynı zamanda en yakın bölgeden ürün alınmalı. Mümkün olduğu kadar az malzeme kullanılmalı ve makinelere yatırım yapılmalı. Eski makinelerle sürdürülebilir üretim mümkün olmayacak. Bunların yanında uzun modülerlik, tamir edilebilirlik, uzun ömürlü ve demonte olması büyük önem taşıyor. Türkiye’de mobilyaların ortalama ömrü ise 7 yıl. Avrupa’nın 2050 hedefi eski mobilyaların tamamını tekrar üretime koyabilmek. Türk firmaların da bu döngüselliği yapması gerekiyor, mobilyaların atılmaması gerekiyor. Ayrıca, ambalajın da kendi kendine yok olabilen ya da başka türlü değerlendirilebilen malzemeden yapılmış olması lazım. Eko-Tasarım tüzüğünü göz önüne aldığımızda tüm bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ali Fuat Gürle: “Rekabet için markalaşmalıyız”

Dünya mobilya pastasının yaklaşık 500 milyar dolar olduğunu ve Çin’in pastadan yüzde 36 pay aldığını belirten Gürle ise, “Çin, Vietnam, Polonya ve Meksika dünya mobilya ihracatının yüzde 52’sine sahip. Türkiye ise pastadan yüzde 1 pay alıyor. Son iki yıldır döviz kurlarının düşük seyretmesiyle rekabet şansımız da azaldı. Sektörde marka olmak çok önemli. Polonya’ya yaptığımız fuar ziyaretinde, endüstriyel anlamda bizden çok ileride olduklarını gördük. Rekabet şansımızı artırmak için tasarım, markalaşma ve inovasyona önem vermeliyiz. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı geçen yıl 1,5 dolar oldu. İtalya’da bu rakam 8 euro. Marka yaratmak kumbaraya para atmak gibidir. Sabır gerekir” diye konuştu.

Semiha Güneş: “Ahşap kullanımı teşvik edilmeli”

Sürdürülebilirlik konusunda inşaat sektörünü geri kaldığını dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “Son dönemde genellikle cam, beton, çelik binalara dönmeye başladık. Cam, İzmir’e uyumlu değil. Çelik ise işlenip getirmesi zor bir malzeme. Ahşap ise avantahları fazla olan bir malzeme. Geri dönüştürülebilirlik, esneklik, dayanıklılık, taşınması kolay ve doğal izolasyon sağlıyor. Bunların yanında karbon ayak izinin yok edicisi diyebiliriz. Tüm bu nedenlerle ahşap kullanımı teşvik edilmeli” dedi.

Burcu Yazgan Parlak: “New Europan Bauhaus’ta ahşap ön planda”

Ahşabın yapısal ve hareketli malzemeler olduğuna dikkat çeken İçmimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yazgan Parlak ise, “İç mimarlar olarak mevcut yapıda restorasyon yapacaksak ahşaptan çok büyük destek alıyoruz. Ahşabın sürdürülebilirliğini konusunda New Europan Bauhaus çok önemli. Burada Avrupa'nın öngördüğü ve tasarımcılara önerdiği çalışmalarda ahşap ön planda. Bizler de ahşabın kullanımını öncülüyoruz. Bize, sürdürülebilirlik için gelecek olan bir takım zorlamalar sonucunda ahşap en önde gelecek” dedi.