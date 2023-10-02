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İstinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

İstanbul'da çöken istinat duvarı 4 araca zarar verdi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.

Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.

Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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