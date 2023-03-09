Küçük işletmeye ve esnafa nefes olacak

Depremin ardından en büyük esnaf ve küçük işletme destek paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen Pazartesi günü duyurusunu yaptığı desteklerin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, başta depremde ağır hasara uğrayan iller ve ilçelerini kapsayan kredi paketi, deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi.

Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde faaliyet gösteren depremzede esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanacak.

Faizin yüzde 50’sini bakanlık karşılayacak

Bu amaçla söz konusu esnaf ve sanatkara 250 bin lira kredi kullandırım imkanı sunuldu. Kredi faiz oranının yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak. Kredi, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecek. Kredinin geri ödeme periyodu, ödemesiz dönemi takiben 1, 3 veya 6'şar ay şeklinde olabilecek.

Kredi, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifl eri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılacak. Gerekli durumlarda ESKKK kefaleti olmadan doğrudan kullandırım imkanı da sağlanabilecek.

Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek. Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak. Aynı zamanda Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak. Esnafl ık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek. Esnaf ve sanatkarlar odası siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifl eri (ESKKK) Başkanı Abdulkadir Akgül, deprem bölgesinde faaliyet yürüten ve daha önce kredi kullanmayan esnaf için kredi miktarının 750 bin lira olacağını ve ödemesinin de şartlarda tarif edildiği gibi 1 yıl erteleneceğini kaydetti.