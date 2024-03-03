“Beyhan Eczacıbaşı Ödülü”ne başvurular başladı

İlkgençlik alanında eser üreten kadın yazarları desteklemek amacıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’ için başvurular başladı.

Daha çok kadın yazarın eser üretmesine imkân tanımayı ve ilkgençlik edebiyatı türünün bilinirliğinin artırılmasını amaçlayan ödül programı, yaş sınırı aranmaksızın tüm kadın yazarlara açık. İlkgençlik edebiyatı türünde roman, öykü ya da anlatı dallarındaki eserlerle yapılabilecek başvurular 16 Nisan’da sona eriyor.

Beyhan Eczacıbaşı

Seçici kurulunda Başkan Prof. Dr. Jale Parla’nın yanı sıra Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke’nin bulunduğu programda birinci seçilen yazar, 60 bin TL’lik para ödülünü kazanacak. Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı ödül töreni ise Eylül ayında yapılacak.

Başvurusu yapılan eserin ilk baskısının 2023 yılı içinde gerçekleşmiş ve ISBN numarası alınmış bir yayın olması gerekiyor. Ödül başvurusu yazar ya da yazarın onayıyla yayınevi tarafından https://beyhaneczacibasiedebiyatodulu.com/ sitesi üzerinden yapılabilecek.