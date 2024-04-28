Dünyaca ünlü Rochat Kardeşler, masterclass için Ayvalık’a gelecek

Prof. Nadège Rochat yönetimindeki Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi “AIMA Viyolonsel Masterclass” 24-30 Haziran; Prof. Mathis Rochat yönetimindeki “AIMA Viyola Masterclass” ise 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilecek. Viyolonsel ve viyola ustalık sınıfı katılımcılarına, piyanoda usta müzisyenler Güldiyar Tanrıdağlı ve Tutu Aydınoğlu eşlik edecek.

Viyolonsel eğitimine dört yaşında başlayan Nadège Rochat, sırasıyla Cenevre Konservatuvarı, Hochschule für Musik und Tanz Köln ve İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi’nde (Londra) eğitim gördü. Avrupa’nın önde gelen konser mekânlarında solist olarak çalan sanatçı, Staatskapelle Weimar, Dortmund Filarmoni, Polonya Radyosu Amadeus Oda Orkestrası ve NDR Orkestrası başta olmak üzere çok sayıda orkestrayla birlikte çalıştı. Pek çok CD kaydı bulunan sanatçı, İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi’nde viyolonsel profesörü olarak görev yapıyor ve dünya çapında ustalık sınıfları veriyor.

Prof. Mathis Rochat

Halen viyola profesörü

Müziğe genç yaşta keman çalarak başlayan Mathis Rochat ise, Köln Müzik Üniversitesi ve Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig’de viyola eğitimi aldı. Oda müzisyeni ve solist olarak Avrupa’nın öne çıkan pek çok festivalinde yer alan sanatçı; Fazıl Say, Pinchas Zuckermann, Augustin Dumay, Christian Tetzlaff ve Lynn Harrel gibi isimlerle işbirliği yaptı. CD kayıtları da olan Mathis Rochat, halen Belçika Kraliyet Konservatuvarı’nda (Antwerp) viyola profesörü olarak görev yapıyor ve Avrupa’nın pek çok kentinde ustalık sınıfları vermeyi sürdürüyor.

Rochat kardeşler yönetiminde gerçekleştirilecek AIMA Viyolonsel ve Viyola Masterclass başvuruları 1 Mayıs’a kadar devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için, AIMA internet sitesi www.ayvalikmusic.org üzerinden başvuru formu indirilebilir.