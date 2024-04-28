Le Cordon Bleu İstanbul’dan 2024 gastronomi trendleri

Le Cordon Bleu İstanbul, gelenekselleşen gastronomi buluşmalarının altıncısına okuldan mezun olan şefler, sektörün kanaat önderleri ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar, bu yılın teması olan “Toque’lu (aşçı külahlı) Yıldızlar” ışığında, 2024 Gastronomi Trendleri üzerine bilgi ve görüşlerini paylaştılar. Fransız Sarayı’ndaki gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapan Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu İstanbul Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu yaptığı açılış konuşmasında “Türkiye gastronomi dünyasına damgasını vuran Michelin ve Gault&Millau rehberlerinin ülkemize girmiş olması ve mezunlarımızın bu ödüllere layık görülmesiyle onlarla aynı heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. Dünyanın sayılı mutfak sanatları okullarından biri olan Le Cordon Bleu İstanbul, her başarı öyküsü ile daha da güçleniyor. 129 yıllık mutfak eğitimi, tecrübe ve disiplinimizle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yepyeni yıldızların kendi öykülerini yazmalarına yardım edeceğimizi biliyoruz. Bu yolculukları keyifle izliyoruz. Önceki nesillerin bizlere bıraktıklarını gelecek nesillere aktaracak olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Ayrıcalıklı bir ortaklık”

Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin ise “1895 yılında, 129 yıl önce Fransa'da kurulmuş olan Le Cordon Bleu okulu bildiğiniz üzere mutfak sanatlarına ve otel yönetimine adanmıştır. Le Cordon Bleu İstanbul'un 10’uncu yıl dönümüne iki yıl önce, 2022'de bu sarayda tanık olmaktan büyük mutluluk duymuştuk. Kuruluşuna da burada şahit olduğumuz Le Cordon Bleu İstanbul ile Fransız Büyükelçiliği ve Fransız Konsolosluğu arasındaki bu çok ayrıcalıklı ortaklığı ileride de sürdürmeye devam edeceğimizi umuyorum” şeklinde konuştu.

Benzersiz öğrenme fırsatı

Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şef Erich Ruppen de Le Cordon Bleu İstanbul ve Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin birçok yerel ve uluslararası Michelin yıldızlı restoranlarda staj imkânı bulduklarını belirtirken, “Michelin yıldızlı bir restoranda çalışmanın cazibesi yalnızca bu tür kuruluşlarla ilişkilendirilen prestijde değil, aynı zamanda sundukları benzersiz öğrenme fırsatlarında da yatmaktadır” dedi.

Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şef Erich Ruppen ve öğrencileri

Mezun şefler anlattı

Le Cordon Bleu İstanbul mezunları etkinlikte mesleki eğitimlerinin yanı sıra, sahip oldukları yenilikçi ve girişimci ruhlarıyla iş dünyasındaki tecrübelerini de paylaştılar. İstanbul Frankie Mutfak Şefi Aykut Doğanok, TURK Fatih Tutak Kısım Şefi Mahmut Can Kızılbay, Neolokal Pasta Şefi Egem Aras, The Marmara Bodrum ve Tuti Restoran Yönetici Şefi Hakan Süve ile İnari Omakase’nin kurucusu Aycan Akdağ’ın, “Toque’lu Yıldızlar” olarak 2024 gastronomi trendlerini anlattıkları buluşmaya, Le Cordon Bleu İstanbul öğrencilerinin hazırladığı birbirinden lezzetli sunumlar da eşlik etti.