Gastronominin “dünya kupası” elemeleri başlıyor

Bocuse d’Or yani Altın Bocuse... Yarışma 1970’li yıllarda ortaya çıkan Nouvelle Cuisine (Yeni Mutfak) akımının öncüsü Fransız şef Paul Bocuse tarafından hayata geçirilmiş. Hayatını kaybedene kadar 3 Michelin yıldızı taşıyan şefin 1987 yılında başlayan yarışması için futboldaki Dünya Kupası’nın gastronomideki karşılığı diyebiliriz. Dünyanın en prestijli gastronomi yarışması Bocuse d’Or’un Avrupa seçmelerinde 20 Avrupa ülkesinden şefler yarışacak. 21 Haziran’da Gastronometro’da gerçekleşen Türkiye seçmelerini kazanan Şef Emre İnanır, Bocuse d’Or Avrupa seçmelerinde komisi Musa Karateke ve koçu Onur Dönmez ile birlikte ülkemizi temsil edecek.

Bocuse d’Or Türkiye Akademi Başkanı Mehmet Gök bu seneki yarışma için şunları söylüyor:

“Bocuse d'Or Türkiye Takımı olarak, ülkemizi dünyanın en prestijli şef yarışmasında temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. 20 Mart 2024'te 6 numaralı mutfakta yarışacağız. Bocuse d’Or yarışmasının formatı oldukça zor, her sene şefleri sınırlarını zorlayacak yeni kurallar geliyor. Bir yandan da şeflere dünya çapında büyük bir prestij ve çevre sağlıyor. Bu yarışmaya katılırken iki önemli nokta var; birincisi çok iyi bir şef olmanız, ikincisi kendi mutfak kültürünüzü, tekniklerini çok iyi bilmeniz ve bu bilgiyi modern dünyanın teknikleriyle birleştirerek ortaya koyduğunuz tabağa değer katmanız isteniyor.

Tutku ve disiplinli çalışma

Rakiplerimiz çok güçlü ve tecrübeli, fakat biz zengin mutfak kültürümüz, tutkumuz ve disiplinli çalışmamız ile onların önünde olmak için çok çalışıyoruz. Bocuse d’Or, uzun bir maraton her sene edindiğimiz tecrübe hem yarışan ekibe hem de önümüzdeki yıllarda ülkemizi temsil edecek şeflere bir pusula görevi görüyor. Bugün yapılan tüm yatırımlar edinilen tecrübe ile birleştiğinde podyumun değişmez ülkelerinden biri de biz olacağız. Avrupa’da ve ardından dünya finalinde şeflerimizin özlenen başarıyı gösterebilmesi için şeflerimizin uzun soluklu desteğe ihtiyacı var. Bu nedenle bugün yanımızda olan başta ana sponsorlarımız Metro Türkiye ve Bonna’ya, tepsi sponsorumuz Güren Metal’e, ürün sponsorlarımız Uno Endüstriyel Mutfak, Seplus, Novavera ve White Uniform’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Takımımızın Avrupa seçmelerinde ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Hedefimiz Emre şef ve takımı ile dünya finali biletini alıp gelmek, bugüne kadar bizi destekleyen herkesi de dönüşte bizi karşılamaya bekliyorum.”

Bocuse d'Or Avrupa Seçmeleri 2024’e Türkiye’nin yanı sıra; İzlanda, Polonya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Danimarka, İtalya, Almanya, Norveç, Belçika, Birleşik Krallık, İsveç, Slovakya, Litvanya, Finlanda, İsviçre ve Macaristan katılacak. Katılan tüm ülkelerin akademi başkanı olan şeflerin, uluslararası yarışma komitesinden oluşan şeflerle birlikte jüri olarak yer alacağı Bocuse d‘Or Avrupa finallerinde şefler 5 saat 30 dakikalık sürede zamana karşı yarışacak. Bu senenin iki ana temasından biri Norveç skrei balığı, Norveç deniz tarağı ve kurutulmuş stockfish iken bir diğer tema geyik incik, dil ve biftekten oluşacak. Yarışan şefler ve komileri, balık temasını 3 garnitür ile servis edecekler. Bir garnitürü sadece süt ürünleri kullanabildikleri bir sebzeden hazırlayacaklar, ikinci garnitürü kendi ülkelerinin yerel lezzetleri ile hazırlayacaklar ve bu garnitürün hikayesini anlatacaklar, üçüncü garnitürü ise takımlara verilen özel bir tencere içinde kurutulmuş stockfish ile birleştirdikleri nişastalı bir ürün olarak hazırlayacaklar. 20 Avrupa ülkesinden ilk ona giren ülkeler Ocak 2025’te Lyon’da düzenlenecek olan Bocuse d’Or dünya finaline katılmaya hak kazanacaklar.