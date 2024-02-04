İKSV’den deprem bölgesindeki yüzlerce müzik öğrencisine enstrüman desteği

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 6 Şubat depreminin ardından müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman sağlamak amacıyla İKSV Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçirdi. Vakfın bütçesinden ayrılan kaynak ve pek çok destekçinin katkılarıyla yaklaşık 5 milyon 600 bin TL’lik bir fon oluşturuldu. İKSV Enstrüman Destek Fonu sayesinde, toplam 384 enstrüman ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu enstrümanlar arasında akustik bateri, akustik gitar, uzun sap bağlama, kısa sap bağlama, elektro bağlama, bas gitar, bateri, çello, darbuka, elektro akustik gitar, fagot, flüt, yan flüt, kabak kemane, kanun, keman, klarnet, kontrbas, mey, ney, tuba, org, piyano, sol klarnet, ud, viyola, viyolonsel, pikolo flüt, trompet bulunuyor.

Depremden etkilenen 11 ildeki Güzel Sanatlar Liseleri, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’na da enstrüman desteği sağlandı.

Umut Notaları

İKSV ve Institut Français işbirliğiyle başlatılan Umut Notaları projesi kapsamında 2024-2025 yılları arasında Fransız Metz Grand-Est Senfoni Orkestrası ile iki yıllık bir profesyonel eğitim işbirliğinin ilk adımları atıldı. Bu işbirliği kapsamında, her iki ülkenin müzisyenleri Hatay'da düzenlenecek ustalık sınıflarında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak ve ortak çalışmalar yapacak.

Radio France, Festival d’Aix-en-Provence, Philharmonie de Paris gibi Fransa’nın önde gelen kültür kurumlarının da desteklediği Umut Notaları projesi, Fransa’dan enstrüman bağışlarının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerine Fransa’nın çeşitli müzik kurumlarında pedagojik formasyon ve müzik eğitimi alma fırsatı da sunacak.

İKSV Enstrüman Destek Fonu’na katkıda bulunan tüm kişi ve kurumların listesini görmek için www.iksv.org/tr/deprem-bolgesi-enstruman-destek-fonu/destekciler adresini ziyaret edebilirsiniz.