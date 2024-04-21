İş Sanat 24. sezonu görkemli bir etkinlikle kapatıyor

İş Sanat, klasik müzikten dans gösterisine, edebiyattan dünya müziğine, geniş bir yelpazede sanatseverlerin beğenisine sunduğu 24. sezon programıyla konser salonunun sezon kapanışını Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel bir gala konseriyle yapacak: Gala konserinde Plácido Domingo, Murat Karahan ve Elena Stikhina aynı sahneyi paylaşacak. İş Sanat’ın 24. Sezonu kapanış konserinde orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da yer alacak. Konser, 28 Mayıs Salı akşamı 20.30’da Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Broadway’de en çok sahne alan tango dans topluluğu “Forever Tango”nun 23 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaki gösterisinde Arjantin’in tutkulu müziği ve dansı İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşacak. Luis Bravo’nun yönetiminde, 12 dansçı ve 9 müzisyenle sahne alacak topluluk, tangonun Arjantin’in ara sokaklarından doğup yükselişinin hikâyesi müzik ve dans aracılığıyla anlatılacak.

İş Sanat, Millî Reasürans Oda Orkestrası’nı “Anadolu Rock-Bukalemun” konseri ile 14 Mayıs Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ağırlayacak.

Melih Cevdet Anday şiirleri

İş Sanat edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Bu sezonun son dinletisi, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinin seslendirileceği “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” 6 Mayıs Pazartesi günü 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu Mayıs’ta da çeşitli konuşmalara ve gösterimlere ev sahipliği yapacak. Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu 11 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri, anıları ve yaşamlarının incelendiği “Müzede Şiir Var” serisinde bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık olacak. Etkinlik, 17 Mayıs Cuma 16.00’da ve 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te edebiyatseverleri bir araya getirecek.

Film gösterimi

BlackBox Salonu’nda bir de film gösterimi bulunuyor: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Belgesel Film ödülünü kazanan “Kim Mihri”, 25 Mayıs Cumartesi 17.00’de gösterilecek. Mihri Hanım’ın geçtiğimiz Şubat’ta Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na katılan “Otoportre”si de Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde ziyaretçileriyle buluşuyor.

Kendine özgü mizah anlayışı, çizgileri ve yarattığı karakterler ile Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yaklaşık yarım asırlık sanat hayatı, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 30 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak. Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz’ın yaptığı serginin tasarımını Emre Senan üstlendi.