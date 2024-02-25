İstanbul Müzik Festivali “Kökler” temasıyla 21 Mayıs’ta başlıyor

Uluslararası İstanbul Müzik Festivali bu yıl da İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Festivalde Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi önemli toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. Bu yılın teması Kökler, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla bu coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefliyor. Festival, Macaristan ve Hollanda ile ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı Kültür Yılları etkinliklerine de evsahipliği yapacak. Klasik müziği farklı türlerle bir araya getiren özel projeler de içeren programda her yıl olduğu gibi klasik müzik dünyasının yıldız solistleri ve prestijli orkestralar yer alacak.

52. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, ülkemizin yanı sıra Avrupa ve İngiltere’de sürdürdüğü yoğun kariyeri, kurduğu orkestralar ve gençlere yarattığı imkânlarla 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur’a sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Amerika’nın yaşayan en büyük bestecileri arasında gösterilen Steve Reich’a verilecek.

TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunarak, onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam edecek. Gençler tarafından gençler için başlatılan Disko Klasik de bu yıl festival programında yer alacak.

Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Yeniköy olacak. Meke’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde başlayacak, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’nin ardından Palais Yeniköy’de son bulacak.

Festivalin Mercedes-Benz sponsorluğunda gerçekleştirilen ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu sene de müzikseverleri, aileleri ve çocukları parklara davet edecek. Konsere Doğru Konuşmaları farklı disiplinlerden konuşmacıları, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya getirecek.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini ücretsiz olarak takip edebilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek.

Festival mekânları

Festival konserleri 17 farklı mekânda düzenlenecek: Atatürk Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Deniz Müzesi, Fenerbahçe Parkı, Four Seasons Bosphorus Atik Pasha Terası, Fransız Sarayı, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İş Kuleleri Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kapalıçarşı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Sent Antuan Kilisesi, Yeniköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Yıldız Parkı.