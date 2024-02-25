Tekfen Filarmoni bir Türkiye prömiyerine daha imza atacak

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, 28 Mart’ta Maurice Ravel’in en önemli yapıtlarından “Daphnis ve Khloe” adlı bale müziğinin, bazı kaynaklara göre de “koreografik senfonisi”nin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Antik Yunan yazar Longos’un iki bin yıllık aşk hikâyesini orkestra ve sözsüz koro için notalara döken Ravel’in bu büyülü eserini, Daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu ile birlikte seslendirecek, müziğe ise Yiğit Sertdemir’in rejisiyle Cannes ödüllü sevilen tiyatro sanatçısı Merve Dizdar’ın anlatımı eşlik edecek. Temsilin kostüm ve dekoru ise Candan Seda Balaban’ın.

Merve Dizdar

Antik bir aşk hikâyesi

Maurice Ravel’in “koreografili senfoni” olarak tarif ettiği Daphnis ve Khloe adlı eseri, Antik Yunan yazar Longos’un M.S. II-III. yy.’larda yazdığı tahmin edilen aynı adlı hikâyeden esilenlenmiş. Dünya edebiyatında pastoral anlatının ilk örneği olarak kabul edilen hikâye, asırlar boyu birçok yazar, ozan, heykeltraş, ressam ve müzisyene ilham kaynağı olmuş.

Bebekken terk edilen ve biri koyun, diğeri keçi çobanlığı yapan aileler tarafından büyütülen Daphnis ile Khloe’nin aşkını anlatan öyküyü Ravel 1909 yılında, Rus emprezaryo Sergei Diaghilev’in siparişi üzerine Ballets Russes adlı bale topluluğu için, orkestra ve sözsüz koro tarafından seslendirilmek üzere bestelemiş.

Empresiyonizm Akımı’na has zengin armoniler sunan bir saat uzunluğundaki bale müziği Ravel’in en uzun ve aynı zamanda en beğenilen eserlerinin başında gelir. Dört belirgin motifin işlendiği müziğin tamamının seslendirileceği 28 Mart Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek prömiyerin biletleri satışta…