Türkiye sinemasından en yeni filmler “Biz de Varız!” programında

İstanbul Modern Sinema, bu yıl 11’incisini düzenlediği “Biz de Varız!” programını, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yeni müze binasında sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor. Belgeselden kurmacaya, keşif filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara uzanan “Biz de Varız!” programındaki gösterimler, filmlerin yönetmenleri ve ekiplerinin katılımıyla İstanbul Modern’e festival heyecanı getiriyor.

Festivallerden sonra…

Prömiyerlerini Berlinale, Rotterdam ve Tokyo gibi prestijli film festivallerinde yapan yapımların da yer aldığı “Biz de Varız!” programında 15 film yer alıyor. İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, seçkide festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşacak filmler arasında Cam Perde, Yüzleşme, Açık Kapılar Ardında, Karganın Uykusu olduğuna dikkat çekiyor. Turan, “Türkiye sinemasının 2023 yılında öne çıkan filmlerini ekip katılımlı gösterimlerle bir araya getirdiğimiz ‘Biz de Varız!’ programını dört yıl aradan sonra yine sinema salonuna taşıyor olmamın heyecanını yaşıyoruz. Programda, kadın olarak yaşam mücadelesinden günümüzün inşaat işçiliğine, toplum içindeki ayrımcılıktan mülteci gerçeğine uzanan farklı konular karşımıza çıkıyor” dedi.

Aniden

Belgesel seçkisi

"Biz de Varız!" programında bu yıl beş belgesel de izleyiciyle buluşuyor. Belgesellerden öne çıkanlar, Derviş Zaim’in Tavuri’si ve Somnur Vardar’ın geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan Boşlukta.

Film ekipleri de katılacak

Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve tüm film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterimler aracılığıyla izleyicilerle buluşacak isimler arasında Fikret Reyhan, Umut Subaşı, Necip Sarıcı ve Somnur Vardar gibi pek çok sinemacı yer alıyor.