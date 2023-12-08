2024 yılının rengi belli oldu

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, Şeftali tüyü (Peach Fuzz) rengini, her şeyi kapsayan ruhu zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımladı.

Pantone ayrıca 2024 yılının rengini, şefkat ve empati mesajı ileten, besleyici, rahat duyarlılığı insanları bir araya getiren ve dokunma hissi uyandıran bir renk olarak nitelendirdi.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yakınlık ve bağlantıya olan doğuştan gelen özlemimizi yansıtan bir renk tonu ararken, sıcaklık ve modern zarafetle ışıldayan bir renk seçtik. Şefkatle yankılanan, dokunsal bir kucaklama sunan ve gençlerle zamansızlar arasında zahmetsizce köprü kuran bir renk tonu" ifadelerini kullandı.

Pantone, geçen yılın tercihi Viva Magenta rengini; "kökleri doğadan gelen, kısıtlama olmadan deneyi ve kendini ifade etmeyi teşvik eden incelikli koyu kırmızı" olarak tanımlanmıştı.