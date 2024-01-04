Evdeki 119 bin lirayı yedi!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Clayton ve Carrie Law çiftinin 7 yaşındaki köpekleri Cecil, evde mutfak tezgahının üzerinde bulunan ve bankadan çektikleri 4 bin doları yedi.

Çift mutfağa girdiğinde tezgahın üzerinde sadece köpeğin çiğnediği ancak yutamadığı birkaç parça parayı bulunca, durumu anladı.

Cecil'i veterinere götüren aile, köpeğin herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmadığını öğrenince, yeniden eve döndü.

Clayton ve Carrie Law, bu kez Cecil'in midesindeki paraları kurtarmak için dostlarının dışkısını yapmasını bekledi. Günlerce süren dışkı bekleyişi sonunda Cecil'in midesinden çıkan paraları birleştirerek seri numaraları tamamladılar ve bankadan 3 bin 550 doları almayı başardılar.

Carrie Law, Cecil'in daha önce hiç para ya da kağıt yemediğini ifade ederek, "Sürekli dışkı yapmasını beklemek gerçekten çok zordu. Seri numaralarını tamamladığımızda bankada paranın önemli kısmını alabildik" dedi.