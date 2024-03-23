İklim krizi için dünya bir saatliğine ışıkları söndürüyor

World Wildlife Fund (Doğal Hayatı Koruma Vakfı - WWF) tarafından organize edilen Dünya Saati etkinliği kapsamında bugün dünya genelinde ışıklar bir saatliğine söndürülüyor. Eylem, her ülkenin kendi yerel saatiyle 20.30-21.30 arasında gerçekleşecek.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, etkinlik kapsamında ışıkların söndürüldüğü ilk ülkelerden Yeni Zelanda'da yerel saatle 20.30'da başkent Wellington'daki parlamento binasının yanı sıra Auckland şehrindeki Sky Tower kulesi ve Liman Köprüsü de karanlığa gömüldü. Avustralya'da da Sydney'deki Opera Evi binası ve Liman Köprüsü'nün ışıkları söndürüldü.

"Dünya Saati" etkinliği, 2007'den beri her yıl mart ayının son cumartesi günü düzenleniyor. Söz konusu gün Kutsal Cumartesi'ye denk geldiğinde ise bir önceki cumartesi gerçekleştiriliyor. "Dünya Saati" hareketi bu yıl, artan doğa kayıpları ve derinleşen iklim krizine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Dünyasaati.org sitesinde yapılan çağrıda, "2030'a yaklaşırken, 2024 Dünya Saati insanlara yaşam tarzları ve ilgi alanlarına göre Dünya için neler yapabileceklerini keşfetmeleri konusunda ilham verecek. 23 Mart 2024 saat 20.30'da farkındalık için ışıkları kapat, bir saatini gezegenimiz için faydalı bir aktivite yapmaya ayır, Dünya Saati'ne katıl!" deniliyor.

WWF bu bir saatlik zaman diliminde yapılabilecek aktiviteler arasında, geziye çıkarak doğayla yeniden bağlantı kurmayı, sağlıklı ve iklim dostu yiyecekler pişirmeyi, plastiksiz alışveriş yapmak veya ağaç dikmeyi sayıyor.