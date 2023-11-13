Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyon açıldı: Kaybettiren 'Çorum' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Eyüp İşler, peş peşe verdiği cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

5 milyon TL değerindeki soru ve yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

5 milyon değerindeki 13. soru şuydu:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya Tokat yanıtını verdi fakat sorunun doğru yanıtı Çorum'du. İzleyicilere ilk kez 5 milyonluk soru heyecanı yaşatan İşer, 50 bin TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.