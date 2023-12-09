Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın yakalandığı Ramsay Hunt nedir?

"İncir", "Bu Nasıl Veda" ve "Gel Be Gökyüzüm" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş altı aydır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birçok hastaneye başvurduğunu ve hastalığının teşhis edildiğini söyledi.

Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık iki aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu Ramsay Hunt sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim" dedi.

Şarkıcı sözlerini "Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım. Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi, yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler. Damar yoluyla verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" diye tamamladı.

Ramsay Hunt sendromu nedir?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir. Varicella Zoster adlı virürün neden olduğu ve genelde orta yaşlılarda görülen hastalık, kendini şiddetli kulak ağrısıyla belli ediyor. Virüs, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.

Bir başka yüz felci çeşidi olan Bell felci gibi yüzde 50 oranında kendiliğinden iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun etkileri daha tehlikeli olarak görülüyor. Varicella Zoster virüsü, yıllarca kendini belli etmezken, özellikle yaşlılarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde, Ramsay Hunt sendromu şeklinde yeniden kendini gösterebiliyor. Nadir olarak, virüs büyük beyin arterlerine yayılarak kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak felçle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, suçiçeği geçiren hastalarda bu hastalığa neden olan virüsün yıllar sonra kendini yüz felci şeklinde yeniden gösterebildiğine dikkat çekerken, virüsün özellikle sinir dokularına yerleşme eğiliminde olduğunu ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde bir anda ortaya çıkabildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre kanser, immün yetmezlik sendromu gibi bağışıklık yetmezliği olan kişilerde virüs daha derin dokulara girebiliyor.

Ramsay Hunt sendromu belirtileri nelerdir?

Deride ağrılı veziküller (hücre içi kese)

Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

Tat alma bozukluğu

Güçlü ağrı

Ateş

Gözyaşı akması

Sensorinöral işitme sorunları

Vertigo (baş dönmesi)

Bölgesel lenfadenopati (lenf düğümlerinin büyüklük veya kıvam açısından anormal olduğu bir hastalık)

Erken tedavi ile yüzde sinir felcinin düzelebildiğini söyleyen uzmanlar, bu hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor.