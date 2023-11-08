Tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi

Tokat'ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Gökçe, Garguk adını verdiği Tavus Kuşunun CİMER’e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu.

Çok sevdiği tavus kuşunun mahalleli tarafından CİMER’e şikayet edildiğini iddia eden Gökçe, bir hayvan sever olarak yaşananlardan duyduğu üzüntülü dile getirdi. Tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde ötmesinden dolayı ifade edildi.

Gökçe, "Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Polis ve zabıta ekipleriyle beraber bu hayvanı yakalayıp getirdik. Hayvan ve insan ayrımına bakmıyorum. İkimizde canlıyız sokakta ki hayvanlara sahip çıkmalıyız. Hayvan severlerin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.