Ton balığında zehirli madde seviyesi kontrollere rağmen hâlâ yüksek

Denizlerde kirliliğe karşı yapılan kontrollere rağmen, ton balığında (orkinos) cıva seviyesi risk oluşturuyor. Özellikle japonya'da çok fazla avlanan ve tüketilen onkinoslarda civa seviyesi hala yüksek.

Peki civa nasıl ekosisteme karışıyor?

İnsan sağlığı için çok zararlı olduğu bilinen civa, kömür madeninin çıkarılması ve yakılmasıyla açığa çıkıyor ve okyanusa karışarak balıklarda birikiyor.

Atmosferdeki cıva seviyesi önemli ölçüde düşmüş olsa da 1971'den bu yana ton balığında sabit seyrettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, çok eski dönemlerden kalma cıvanın okyanusun derinliklerinde gizlendiğini ve orkinosların yüzdüğü sulara karıştığını söylüyor.

Deniz ekosistemlerine giren cıva, bu maddenin en tehlikeli formu olan metil cıvaya dönüşüyor.