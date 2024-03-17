Trafik ışıklarına bir renk daha mı geliyor?

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma, otonom ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte trafik lambalarına beyaz renk eklenmesi gerekliliğini gösterdi. Ayrıca, beyaz ışığın trafik problemlerini büyük ölçüde azaltabileceği öngörülüyor.

Türkiye'de henüz yollarda görünmese de elektrikli otonom araç kullanımı gün geçtikçe artıyor. Ancak uzmanlara göre, bu araçların artması geleneksel trafik düzeninde değişikliklere neden olabilir.

ABD'de yapılan bir araştırma, otonom ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla trafik lambalarına beyaz renk eklenmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu çalışma ayrıca beyaz ışığın trafik sorunlarını büyük ölçüde çözebileceği iddiasını da destekliyor.

Trafiğe yüzde 25 oranında katkı

Uzmanlar, mevcut trafik lambalarına yeşil, sarı ve kırmızı renklere ek olarak bir renk daha eklenmesi gerektiğini belirtiyorlar: beyaz. Elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojisinin daha az çevresel zarara neden olduğu düşünülerek beyaz ışığın kullanılması öneriliyor. Bu yeni dört renkli sistemin, araçlar ve yayalar için trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebileceği belirtiliyor. Otonom araçlar sadece kendilerini yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik akışını iyileştirmek için birbirleriyle ve merkezi trafik bilgisayar sistemiyle iletişim kuruyorlar.

Pilot uygulama ile test edilecek

Araştırmacılar, bu yeni sistemi gerçek dünya koşullarında test etmek için bir pilot test ortamı oluşturuyorlar.

Yüzde 90'a varan verimlilik artışı

Bilim insanlarına göre, gerçek dünya trafiğine dayalı bilgisayar simülasyonları, bu fikrin kesinlikle değerli olduğunu gösteriyor. Örneğin, bazı durumlarda beyaz ışık, gecikmeleri yüzde 90'ın üzerinde azaltabilir.

Araştırmacılar, otonom araçların zaten trafik akışını iyileştireceğini belirtiyorlar, ancak beyaz ışık kullanımının bu iyileşmeyi daha da artıracağını öne sürüyorlar. Bu akış iyileşmesi aynı zamanda yakıt tüketiminden tasarruf sağlayabilir. Şu anda araştırma henüz gerçek dünyada test edilmedi, ancak testlerin devam edeceği ifade ediliyor.