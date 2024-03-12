Trendyol, Ramazan kolilerini ikiye katlayacak!

Trendyol, Kızılay işbirliğinde başlattığı “Ramazanda Birlik Vakti” kampanyası ile Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara binlerce gıda paketi ulaştırmak üzere harekete geçti. Kampanya kapsamında Trendyol müşterileri, “Ramazanda Birlik Vakti” sayfası üzerinden diledikleri sayıda Ramazan kolisi satın alarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek, buna karşılık Trendyol da aynı sayıda koliyle katkı sunacak.

450 TL'den satışa sunuluyor

“Bir Ramazan kolisi sizden, bir Ramazan kolisi Trendyol’dan” sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofralarına katkıda bulunmak isteyen herkes, Trendyol’un “Ramazan’da Birlik Vakti” sayfasından dayanışma hareketine katılabiliyor. Trendyol’un deprem bölgesine verdiği destek kapsamında bu bölgeden belirlenen tedarikçi firma (Başhan Gıda) tarafından hazırlanan Ramazan kolisi, 450 TL fiyatla satışa sunuluyor. Zengin içeriğiyle undan salçaya, bakliyattan yağa 16 temel gıda maddesini içeren Ramazan kolisi, platformdan herhangi bir satın alma işleminde olduğu gibi sepete ekleniyor ve işlemler kargo bedeli ödenmeden tamamlanıyor.