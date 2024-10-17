7 dakika boyunca 78 tonluk uçağın altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı

Rusya’nın Koltsovo Havalimanı’nda gerçekleşen korkunç kazada havaalanı teknisyeni olan Rail Khasanov, kalkışa hazırlanan Airbus A320 tipi yolcu uçağının altında kalarak ezildi.

Korkunç olay güvenlik kameralarına yansıdı

Pilotun, uçağın iniş takımlarıyla Khasanov’un bacaklarının üzerinden geçerek ezdiği anlar, izleyenlerin tepkisini çekti. Kaza anını görüntüleyen kamera kayıtlarında pilotun, teknisyenin uçağın altından çekilmesini beklemeden hareket ettiği ortaya çıktı.

"Kemiklerimin patladığını hissettim"

Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan teknisyenin bacağı kalçadan ampute edildi. 78 tonluk ağırlığın altından sağ olarak kurtulan adam yaşadığı anları şöyle ifade etti: "Kocaman bir tekerlek bacağımın üzerinden geçti. İlk başta acı hissetmedim, ama sonra kemiklerimin patladığını hissettim. Yedi dakika boyunca uçağın altında yatarken bilincim açıktı."