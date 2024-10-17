  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 7 dakika boyunca 78 tonluk uçağın altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı
Takip Et

7 dakika boyunca 78 tonluk uçağın altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı

Rusya'da bir havalimanında korkunç bir kaza meydana geldi. Kalkışa hazırlanan 78 tonluk bir uçağın altında kalan teknisyenin bacağı ezildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, ağır yaralanan teknisyenin bacağı ampute edildi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 dakika boyunca 78 tonluk uçağın altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı
Takip Et

Rusya’nın Koltsovo Havalimanı’nda gerçekleşen korkunç kazada havaalanı teknisyeni olan Rail Khasanov, kalkışa hazırlanan Airbus A320 tipi yolcu uçağının altında kalarak ezildi.

Korkunç olay güvenlik kameralarına yansıdı

Pilotun, uçağın iniş takımlarıyla Khasanov’un bacaklarının üzerinden geçerek ezdiği anlar, izleyenlerin tepkisini çekti. Kaza anını görüntüleyen kamera kayıtlarında pilotun, teknisyenin uçağın altından çekilmesini beklemeden hareket ettiği ortaya çıktı.

"Kemiklerimin patladığını hissettim"

Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan teknisyenin bacağı kalçadan ampute edildi. 78 tonluk ağırlığın altından sağ olarak kurtulan adam yaşadığı anları şöyle ifade etti: "Kocaman bir tekerlek bacağımın üzerinden geçti. İlk başta acı hissetmedim, ama sonra kemiklerimin patladığını hissettim. Yedi dakika boyunca uçağın altında yatarken bilincim açıktı."

New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldıBorsa Haberleri

 

Dünya Altın Konseyi Raporu: Altın son 50 yılda enflasyonun üzerinde getiri sağladıDünya Altın Konseyi Raporu: Altın son 50 yılda enflasyonun üzerinde getiri sağladıEkonomi

 

Dünya
Taliban’dan tartışmalı karar! Kadın sesinden sonra televizyona da insan yasağı geldi
Taliban’dan tartışmalı karar! Kadın sesinden sonra televizyona insan yasağı geldi
Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?
Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?
Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"
Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"
İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir
İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir
Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı
Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı
Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi
Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi