Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Klever, Türkiye'ye geliyor

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, "Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever'ın, 2025 yılının başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Kendisine, Hollanda'dan üst yöneticiler ve birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler eşlik edecek." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Wijnands, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaretin uzun yıllara dayandığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 12 milyar Euro olduğunu söyledi.

"Türkiye ve Hollanda arasında 100. yıl ilişkilerini kutluyoruz"

Wijnands, Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye en çok yabancı doğrudan yatırımcı pozisyonunda olduğunu ifade ederek, Türk yatırımcıların da Hollanda'ya yatırım yaptığını kaydetti.

Her iki taraf için de tatmin edici birçok sebep olduğunun altını çizen Wijnands, iki ülke arasında politik, ekonomik ve kültürel bağların bulunduğunu ve Hollanda'da yaklaşık yarım milyon Türk'ün yaşadığını belirtti.

Wijnands, yurt dışında en yoğun Türk nüfusunun, Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda'da yaşadığına vurgu yaparak, "Bu da ikili ilişkilerimize değer katıyor. Hollanda'da yaşayan Türk asıllı ikinci, üçüncü jenerasyon başarılı birer girişimci oldu. Bunlar aynı zamanda Türkiye'ye de yatırım yapıyor." diye konuştu.

Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever'ın, 2025 yılının başında Türkiye'ye bir ziyaret programı olacağına dikkati çeken Wijnands, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önemli ziyarette ona eşlik edecek Hollanda'dan üst yöneticiler ve birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler olacak. İş birliği fırsatları için 2025 yılının başı önemli olacak. Umarım birçok önemli sözleşme yapılacak. Bu yıl da iki ülke için ekonomi ve ticari ilişkiler açısından güzel bir yıl oldu. Hollanda, son 25 yıla bakıldığında, Türkiye'ye 30 milyar avro yatırım yaptı. Bu çok önemli. Bu ticari ilişkiler tek değil iki taraflı şekilde ilerliyor. Türkiye'den Hollanda'ya dikkat çekici yatırımlar yapılıyor. Bu da bizim ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü yapıyor."