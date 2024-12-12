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İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi! Saldırıda 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde insani yardımların güvenliği sağlayanları ve evleri hedef aldığı saldırılarda 37 Filistinli hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi! Saldırıda 37 Filistinli hayatını kaybetti
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlayan kişileri hedef aldığı saldırıda 15 kişi öldü, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında Habbaş ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı El-Levh ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah kentindeki Bahr Caddesi ve Mevasi'deki Nasr Kavşağı'nda iki ayrı saldırı düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananların hastanelere nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Cela caddesinde bir apartmanın üst katlarına düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

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