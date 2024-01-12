AB Komisyonu, Çinli otomobil üreticilerini denetleyecek

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların basına verdikleri bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu müfettişlerinin ilerleyen haftalarda Çinli otomobil üreticilerini denetleyecek.

Açıklama göre, Çinli otomobil üreticilerinde denetim, Avrupalı elektrikli araç (EV) üreticilerini korumak için cezalandırıcı tarifeler uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirilecek.

Soruşturmanın 13 ay sürmesi planlanıyor

Müfettişlerin, BYD, Geely ve SAIC'i ziyaret edeceklerini belirten kaynaklar, Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markalarını ise denetim kapsamında olmayacağını ifade ettiler.

Ekim ayında başlatılan ve 13 ay sürmesi planlanan soruşturma, daha ucuz olan Çin yapımı elektrikli araçların devlet sübvansiyonlarından haksız yere yararlanıp yararlanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. Çin tarafından korumacı olarak nitelendirilen soruşturma, Pekin ile AB arasındaki gerilimi tırmandırdı.