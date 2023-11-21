ABD, Azerbaycan'a güvenlik yardımlarını kesti

Senatör Gary Peters tarafından sunulan tasarı, Başkan Joe Biden'ın 2024 ve 2025 mali yıllarında Azerbaycan'a güvenlik yardımının önünü açmak için gerekli feragatnameyi vermesini engelleyecek.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yer alan Peters, yaptığı konuşmada "Güçlü bir mesaj göndermeli ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza Amerika'nın askeri yardıma eklediğimiz koşulları uygulayacağını göstermeliyiz" dedi.

Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Senato'daki oylamadan önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Azerbaycan'a güvenlik yardımı sağlamak için gereken muafiyeti yenileme niyetinde olmadığını söyledi.

Yardım 1992'de de kesilmişti

Kongre, Azerbaycan'a güvenlik yardımını ilk kez 1992 yılında, Dağlık Karabağ savaşının ardından engellemişti. Ancak daha sonra 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın Bakü'nün askeri yardım almasına izin veren yıllık bir feragatname yayınlamasına izin veren bir yasa çıkardı.

Hükümet Sorumluluk Ofisi'ne göre, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, ABD'nin genel güvenlik yardımı bütçesinden Azerbaycan'a 164 milyon dolarlık yardım yapıyor.

Kongre, Bakü'nün tartışmalı bölgenin kontrolünü geri aldığı 2020'deki ikinci Dağlık Karabağ savaşının ardından Azerbaycan'ın güvenlik yardımı muafiyetinin sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanlığı üzerindeki baskıyı artırdı.

Meclis, önümüzdeki iki yıl için muafiyetleri sona erdirecek olan Ermeni Koruma Yasası'nı henüz kabul etmedi.