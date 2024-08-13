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ABD Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya yönelik tek taraflı eylemler kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik bazı İsrailli bakanların ve fanatik Yahudilerin baskın düzenlemesini "kabul edilemez" şeklinde nitelendirdi.

AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya yönelik tek taraflı eylemler kabul edilemez
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını değerlendirdi.

Patel, Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili zorlu bir süreçte bulunulurken Mescid-i Aksa'ya yönelik bir eylemin gidişatı daha da zorlaştıracağına işaret etti.

ABD'li sözcü, "Açıkça belirteyim ki ABD, Kudüs'teki kutsal yerlerin statüsünün korunması konusunda nettir. Bunun gibi bu statüyü tehlikeye atan tek taraflı eylemler kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın yanı sıra İsrail Meclis üyelerinden bazıları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerle baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, baskın sırasında Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Hamas Hareketi, İsrailli bakanların Filistin topraklarını gasp eden fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ateşe benzin döktüklerini belirtmişti.

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