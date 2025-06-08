İngiltere, Ar-Ge'ye 116 milyar dolar ayıracak
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, bu haftaki harcama incelemesinde araştırma ve geliştirmeyi finanse etmek için 86 milyar sterlin (116 milyar dolar) ayıracağını Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı (DSIT) pazar günü açıkladı.
Yeni ilaç tedavilerinden daha uzun ömürlü pillere, yapay zeka atılımlarına kadar her şeyi finanse eden paketin, 2029/30 yılına kadar yıllık 22,5 milyar sterlin değerinde olacağı, yeni istihdam ve ekonomik büyüme sağlayacağı belirtildi.
Reeves, çarşamba günü 2 trilyon pounddan (2,7 trilyon dolar) fazla kamu parasını bakanlık meslektaşları arasında paylaştıracak ve bir yıllık İşçi Partisi hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde neler başarabileceğini belirleyecek seçimler yapacak.
DSIT, Ar-Ge konusundaki duyurunun, Reeves'in geçen hafta Kuzey İngiltere, Midlands ve Güney Batı'daki şehir bölgelerinde yerel ulaşıma 15,6 milyar sterlinlik hükümet yatırımı yapma taahhüdünün ardından geldiğini söyledi.