İngiltere, Ar-Ge'ye 116 milyar dolar ayıracak

Yeni ilaç tedavilerinden daha uzun ömürlü pillere, yapay zeka atılımlarına kadar her şeyi finanse eden paketin, 2029/30 yılına kadar yıllık 22,5 milyar sterlin değerinde olacağı, yeni istihdam ve ekonomik büyüme sağlayacağı belirtildi.

Reeves, çarşamba günü 2 trilyon pounddan (2,7 trilyon dolar) fazla kamu parasını bakanlık meslektaşları arasında paylaştıracak ve bir yıllık İşçi Partisi hükümetinin önümüzdeki dört yıl içinde neler başarabileceğini belirleyecek seçimler yapacak.

DSIT, Ar-Ge konusundaki duyurunun, Reeves'in geçen hafta Kuzey İngiltere, Midlands ve Güney Batı'daki şehir bölgelerinde yerel ulaşıma 15,6 milyar sterlinlik hükümet yatırımı yapma taahhüdünün ardından geldiğini söyledi.