Fransa'da tüm açık kamusal alanlarda sigara içilmesi yasaklanıyor

Fransa önemli bir kamusal değişikliği duyurdu. Ülke genelinde artık açık kamusal alanlarda sigara içilmesi yasaklanıyor.

135 euro cezası var

1 Temmuz'dan itibaren yasağı ihlal edilenler, yayımlanan kararnameye göre, 135 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecekler.

Kamu kuruluşları çevresinde de yasak uygulanacak

Kararnamenin, Sağlık Bakanı'nın okulların, kütüphanelerin, spor tesislerinin ve küçüklerin kabulü, eğitimi ya da konaklaması için tasarlanmış kuruluşların çevresinde sigara içilmesine artık izin verilmeyecek kesin alanları tanımlayan bir emirle tamamlanması gerekiyor. Bu önlem hükümet tarafından 2023'ün sonunda vaat edilmiş ve mayıs ayı sonunda Sağlık Bakanı Catherine Vautrin tarafından Fransa genelinde yürürlüğe girmesi için 1 Temmuz başlangıç tarihi verilerek teyit edilmişti.

İşte yeni kısıtlamaların uygulanacağı alanlar

Catherine Vautrin tarafından açıklanan yeni kısıtlamalar, plajlar, parklar, bahçeler, oyun alanları, stadyumlar, okul girişleri ve otobüs durakları dahil olmak üzere çocukların bir araya gelebileceği neredeyse tüm açık kamusal alanlarda sigara içilmesini yasaklayacak.

"Çocukların olduğu her yerde yok olmalıdır"

Vautrin Fransız medyasına verdiği demeçte "Tütün çocukların olduğu her yerde yok olmalıdır," dedi. Sigara içme özgürlüğü, "çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı yerde durur."

Sessiz bir Fransız devrimi gerçekleşiyor

Vautrin yasası halk sağlığı önceliklerini yansıtırken, aynı zamanda daha derin bir kültürel değişime de işaret ediyor. Sigara içmek o kadar uzun zamandır Fransız kimliğini, modasını ve sinemasını tanımlıyor ki, bu yeni önlem tütünle ilişkisi son derece karmaşık olan bir ülkede sessiz bir Fransız devrimi etkisi yaratıyor.