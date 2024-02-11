ABD, Yemen'deki Husilere 2 saldırı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, "CENTCOM'a bağlı unsurlar, 10 Şubat'ta yerel saatle 16.00-17.00 saatlerinde Husilere ait 2 insansız su üstü aracı ve üç mobil gemisavar seyir füzesine karşı başarılı bir şekilde meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Husilerin tespit edilen insansız su üstü araçları ve füzelerle Yemen'in kuzey bölgesinden Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıya hazırlandığı ve bölgedeki ABD Donanması gemileri için de "yakın bir tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak, uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir." ifadesi yer aldı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.